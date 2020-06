Mezzavalle (Ancona), 7 giugno 2020 - "Scusi, non c’è campo". La ricezione del segnale sul telefonino ieri ha messo a dura prova la App "iBeach" per chi doveva scendere alla spiaggia libera di Mezzavalle. Non tutte le compagnie telefoniche prendevano bene nel punto in cui è stato messo il pannello del Comune con le regole da seguire e il quadratino del qr code che i bagnanti devono inquadrare con la fotocamera del proprio smartphone per fare il check-in che conferma la prenotazione fatta e li abilita a scendere al mare. Così si sono create diverse code, sotto il sole, ma rapidamente smaltite dallo steward della Marche Global Service, la ditta che ha in appalto il servizio delle spiagge libere nel territorio comunale. Con tutta la sua pazienza e dedizione al suo lavoro Davide Crispino, in divisa con la maglietta verde, un tavolino e un ombrellone per ripararsi dal sole, è riuscito ad aiutare tutti fornendo il supporto necessario a mandare la gente in spiaggia.

«Sono qui dalle 7.30 – ha spiegato lo steward – ho deciso di anticipare l’orario di apertura perché chi viene a Mezzavalle arriva anche presto e farlo alle 9 sarebbe stato un problema. Quasi tutti arrivano con la prenotazione e chi non ce l’ha la scarica qui al momento. Pensavo di trovare più gente arrabbiata invece è andata bene. Non tutti riescono a fare il check-in, li devo aiutare perché se non lo fanno poi non possono prenotare di nuovo".



Il flusso di bagnanti che arrivavano con il cellulare in mano è stato continuo ed erano soprattutto giovani. "Arrivo da Chiaravalle e ho prenotato giovedì – ha detto Federica Rossini, 30 anni – ci ho messo un minuto. La App mi piace, meglio così che rischiare di non andare al mare per niente". Con lei c’era il fidanzato, di Ancona. "Ha fatto tutto Federica – ha commentato Michele Mancinelli, 31 anni – prenotare è una giusta soluzione di questi tempi. Amiamo questa spiaggia perché è pubblica, non si paga ed è un paradiso". Anche loro si sono dovuti mettere in fila e attendere il check-in.

Un’altra coppia , lei di Ostra Vetere e lui di Milano ma originario dell’Albania, sono arrivati senza prenotazione. "Adesso la scarichiamo – ha detto Ariet Nikaj, 26 anni – non lo sapevamo che serviva. E’ una scocciatura però ci adeguiamo. Per me è la prima volta qui, mi sono ricongiunto con la mia fidanzata Anastasia solo ieri (venerdì) arrivando con il treno". Anche loro qualche problema con il campo del cellulare ma poi sono riusciti a registrarsi. Meno problemi a fare il check-in lo hanno avuto chi aveva il sistema Android come Jacopo Contarelli, 38 anni, anconetano. "A me ha funzionato – ha osservato – è andata bene. Sono con la mia fidanzata abbiamo prenotato giovedì. A Portonovo non avevamo trovato posto per lo stallo così abbiamo provato a Mezzavalle. Speriamo la usino anche dopo la pandemia la App".



Qualcuno è arrivato con problemi ad aprire la mail, ad altri si era impallata la App. "Che devo fare?", chiedevano i più, "A me non appare il codicino". Sotto il caldo lo steward ha avuto una parola per tutti. Una presenza, fissa per i controlli all’ingresso dello stradello, ci sarà tutti i week end.

