"Appalti con salario minimo". In Aula è tregua ’armata’

Salario minimo per i lavoratori del Comune di Ancona, la mozione presentata da Giacomo Petrelli (Partito Democratico) divide il consiglio comunale: "Non si può prescindere da un salario inferiore a 9 euro l’ora" dicono nella sostanza dal centrosinistra, con la maggioranza che obietta parlando di "un tema di rilievo nazionale, le competenze sono altrui".

In mezzo, in posizione super-partes nonostante la sua appartenenza alla maggioranza, la posizione del presidente del Consiglio, Simone Pizzi: "La mozione presentata da Petrelli è importante, ma le scelte devono partire dall’ambito nazionale".

La maggioranza di centrodestra era pronta a bocciare la mozione, così l’opposizione ha deciso di non mettere al voto il testo della mozione, andando incontro a un risultato scontato, ponendo l’argomento in scaletta per una commissione a stretto giro di posta, entro le prossime due settimane.

In una delle sedute consiliari più povere di argomenti che si ricordi di questa legislatura, dal 19 giugno 2023 a oggi, il tema portato in aula dal secondo consigliere più giovane (la palma spetta a Giulia Fedele, gruppo Forza Italia, centrodestra) dell’aula ha quanto meno sollevato il tono degli argomenti trattati.

L’ultima seduta del consiglio comunale risaliva alla fine di settembre, il 30 per la precisione, e dalla ripresa dopo le ferie d’agosto i lavori sono andati molto a rilento. La maggioranza non porta in aula una delibera degna di questo nome ormai da tempo e ieri mattina i temi dibattuti non sembravano appartenere a un comune capoluogo di regione, quanto a un comune di poche migliaia di abitanti.

Per fortuna le cose, dopo mesi di assoluta apatia, dovrebbero cambiare a novembre con ben ben tre consigli comunali, a partire dall’11 novembre in avanti. La mozione di Petrelli, condivisa e firmata non solo dal gruppo del Partito Democratico, impegnava il sindaco a indicare in tutte le procedure di gara, seguendo quanto previsto dal Codice degli Appalti, che ‘al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni sia applicato il contratto collettivo maggiormente attinente alla attività svolta stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, salvo restando i trattamenti di miglior favore;a verificare che i contratti indicati nelle procedura di gara prevedano in ogni caso un trattamento economico minimo inderogabile pari a 9 euro l’ora’.

Apprezzate le parole del presidente Pizzi: "È importante sottolineare che la materia del salario minimo, in quanto parte integrante della politica economica e sociale del Paese, rientra pienamente nella competenza del Governo centrale. Servono impegno, equilibrio e responsabilità, affinché il sistema di tutela dei lavoratori continui a garantire retribuzioni dignitose".