Appannaggio, torna il cinema all’aperto

Torna, a distanza di anni, il grande cinema all’ex Appannaggio con ben 40 serate che animeranno l’estate jesina tutti i giorni (eccetto il giovedì e in condizioni meteo avverse), dal 12 luglio al 26 agosto. Le proiezioni, che inizieranno alle ore 21.15, saranno integrate da iniziative di animazione e supportate dalla gestione di un’area bar.

L’obiettivo principale di questa rassegna - ribattezzata "Effetto Notte" e a cura di Giometti in collaborazione con il Comune e la Fondazione Pergolesi Spontini - è offrire alla comunità un’esperienza culturale e di intrattenimento di qualità, rivolto a diverse fasce d’età, valorizzando l’area dell’ex Appannaggio come spazio culturale e ricreativo. Sabato 12 luglio, per la serata inaugurale, ingresso gratuito con titolo a sorpresa. In tutte le altre serate il prezzo del biglietto sarà comunque sempre particolarmente appetibile: per film italiani ed europei 3,50 euro, per altri film e anteprime 6,50 euro. Le 40 serate saranno strutturate con una programmazione varia e tematica, mirata a intercettare un pubblico eterogeneo: Sociali Cult Movie, Proiezioni di film di denuncia; Cinema per Famiglie; Rassegne Young/internazionali dedicate ai più giovani; Prime visioni o Anteprime.

"Il cinema estivo - ha sottolineato l’assessore al turismo Alessandro Tesei - torna finalmente nel luogo in cui tutti gli jesini lo ricordano: l’ex Appannaggio". Ecco i titoli della prima settimana: il 12: titolo a sorpresa e ingresso gratuito; il 13: "Maria"; il 14 "Flow, un mondo da salvare"; il 15 "Il ragazzo dai pantaloni rosa"; il 16: "Follemente"; il 18: "Fuori"; il 19 luglio: "Warfare tempo di guerra".