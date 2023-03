Appartamento in fiamme: i vicini danno l’allarme e salvano due cani

Uscendo a portare fuori l’immondizia vedono del fumo uscire dall’appartamento vicino, abitato in quel momento da solo due cani: senza perdere tempo forzano una porta finestra e buttano dentro dell’acqua in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco. L’allarme è scattato martedì sera, poco dopo le 20 nella frazione Macine, di Castelplanio, in via Fratelli Cervi. Probabilmente a causa di un corto circuito all’interno dell’appartamento, l’incendio stava divampando nel salone al piano rialzato e avrebbe avuto conseguenze ben peggiori se i vicini non fossero prontamente intervenuti forzando la finestra che dà sul giardino. Illesi i due cani che in quel momento si trovavano all’interno dell’appartamento. Poco dopo sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento jesino con tre mezzi, autobotte e autoscala e hanno spento definitivamente l’incendio, messo in sicurezza il locale e bonificato la stanza dal fumo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione. Lo stabile annerito dal fumo e dalle fiamme resta agibile. Al vaglio le cause.