Appartamento occupato per anni: liberato e restituito al proprietario

Per anni ha occupato un appartamento in maniera illegale e si è allacciata abusivamente alla rete elettrica. È stata scoperta, denunciata e sgomberata una famiglia di origini non anconetane che per dieci anni ha vissuto sfruttando la casa del proprietario legittimo dell’immobile. C’è voluto l’intervento della polizia locale di Ancona per risolvere una storia di profonda ingiustizia e di lassismo da parte delle istituzioni. La questione era nota da anni, ma nessuno era mai intervenuto, fino a quando il nuovo corso al comando della polizia locale ha modificato le cose: "Per tutto quel tempo il povero proprietario di quella casa non è riuscito a tornare in possesso di una sua proprietà legittima. Non serviva molto, chissà quale sforzo, solo la volontà di far emergere il problema e intervenire. Così abbiamo fatto, con grande soddisfazione di tutti".

Il blitz della municipale risale a qualche giorno fa e si lega a una storia che il Carlino aveva raccontato alcuni mesi fa. Siamo in piazza Palatucci, uno spazio pubblico interno tra le vie Astagno e Cialdini. Grazie a una segnalazione eravamo venuti a conoscenza di come sempre più persone utilizzassero una cabina dell’Enel in maniera abusiva allacciandosi per ricaricare dispositivi e addirittura per allacciarsi all’energia. Gli agenti stavano seguendo lo stesso filone, in particolare degli abusivi che oltre a usufruire dell’elettricità in forma gratuita vivevano dentro un appartamento non loro senza contratto locativo e senza tirare fuori un euro.

Vittima un uomo originario di Ancona ma residente in un altro comune, proprietario di quella casa che dà su piazza Palatucci. Gli agenti, appurato il tutto, sono intervenuti e hanno fatto scattare lo sgombero coattivo della casa e hanno denunciato la famiglia anche per il reato di furto di elettricità. In pochi giorni, dopo dieci anni di unitili proteste, il proprietario dell’immobile è tornato in possesso del suo bene. Questione di giustizia sociale.