Appeal turistico da record: le Marche sono quarte in Italia

Nella ‘popolarità’ turistica delle Marche, quarte in Italia per reputazione turistica dietro Trentino Alto-Adige, Toscana ed Emilia Romagna, giocano un ruolo importante i portali turistici, secondo il Regional Tourism Reputation Index di Demoskopika. Il Trentino-Alto Adige (130,5 punti) si conferma, anche per il 2022, la destinazione più social d’Italia, ossia dotata di maggiore capacità di appeal; ma viene immediatamente seguita dalle Marche (111,5 punti) che staccano Toscana (107,8 punti), Emilia-Romagna (105 punti) e Sicilia (102,7 punti). Il Trentino-Alto Adige ottiene la visibilità più rilevante con una dote complessiva di quasi 1,6 milioni di like e follower conteggiati dalle pagine social ufficiali (Instagram, Facebook, Twitter e Youtube) di promozione turistica della regione. "Più che meritevole di attenzione – si legge nella nota di Demoskopika – anche l’interesse suscitato dalle pagine istituzionali delle Marche (111,5 punti) con ben 640mila ‘seguaci’". Le Marche precedono Toscana "(107,8 punti) con circa 824 mila ‘apprezzamenti’. A fondo classifica, con investimenti non adeguati sulle reti sociali, si confermano in particolare tre destinazioni: Molise (ultima con 90,7 punti; poco meno di 6 mila like e follower), Campania (91,0 punti; 37 mila "sostenitori") e Calabria (91,4 punti; 38 mila ‘seguacì).

Per le Marche altra nota positiva è l’andamento in rialzo di performance. L’Umbria detiene il primato della destinazione regionale con la migliore performance rispetto al 2021 (+5 posizioni; 13o posto rispetto al 18o dell’anno precedente) ma è tallonata da Marche, Lazio e Campania che scalano tre posti nel ranking generale sulla reputazione turistica. "Finalmente la giusta considerazione e una buona reputazione anche per la nostra regione" ha scritto il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli su Facebook