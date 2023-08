Appello al sindaco per salvare villa Torlonia

Dopo la raccolta firme e l’appello dell’Archeocleb, si torna alla carica per salvare la parte centrale originaria della residenza Napoleonide senigalliese di Villa Torlonia. ‘Un esposto come ultimo rimedio’. Non essendoci vincoli alla demolizione, nei giorni scorsi è stato rilasciato il permesso di costruire, ma il gruppo formato da Leonardo Badioli, Ettore Baldetti, Nino Bucci, Riccardo Marletta, Gabriela Osti Solazzi, Franco Porcelli non si arrende e scrive al sindaco sperando di poter salvare, almeno una parte storica dell’edificio. "Le sottoponiamo la proposta di modifica progettuale, dove si dimostra come sia possibile attuare la suddetta finalità, a costi pressoché azzerati, ma fruendo altresì di eventuali contributi pubblici, senza precludere alcuna disponibilità abitativa alla Società immobiliare proprietaria, che invece, con l’unica perdita di alcuni parcheggi, disporrebbe di nuovi volumi edilizi da gestire in proprio o mettere eventualmente a disposizione della collettività anche tramite una convenzione per uno spazio museale, che potrebbe ospitare, oltre ad ambienti didattico-rievocativi sui Napoleonidi nel Senigalliese durante i moti risorgimentali e il pontificato di Pio IX, di cui si è già trattato nelle precedenti comunicazioni, anche un museo civico, ancora assente, in cui potrebbero essere convogliati preziosi cimeli locali altrimenti per lo più destinati a fuoriuscire da Senigallia, per essere accolti in altri musei o nel mercato antiquariale" - si legge nella lettera – Una proposta con cui il gruppo spera di ottenere un punto d’incontro: "Confidiamo che un contatto con la proprietà, per vie brevi e prima dell’imminente intervento demolitorio, possa condurre ad una felice soluzione con soddisfazione comune, si attende l’inizio della prossima settimana per un qualche riscontro che eviti il coinvolgimento della magistratura tramite un esposto, estremo rimedio per verificare la validità delle sopracitate argomentazioni, con relativo coinvolgimento di istituzioni e media ai massimi livelli nazionali, i quali potrebbero riaprire l’annosa querelle ideologico-politica su cementificazioni e edilizia turistico-abitativa, mentre, al contrario, potrebbero sancire un successo comunitario anche in vista di una prossima candidatura della città come capitale nazionale della cultura" conclude il documento.

Silvia Santarelli