"Appena esco vi ammazzo": detenuto a giudizio

Ingerisce due lamette e una volta arrivato in pronto soccorso si scaglia contro due poliziotti picchiandoli con il rubinetto dell’ossigeno e minacciandoli così: "Appena esco vi ammazzo". Protagonista dell’aggressione un detenuto di 28 anni che andrà a processo per resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. Ieri la gup Francesca De Palma lo ha rinviato a giudizio e il processo inizierà il prossimo 20 ottobre davanti alla giudice Martina Marinangeli. Era il 1 dicembre di quattro anni fa quanto l’imputato, di nazionalità tunisina, difeso dall’avvocato Simone Matraxia, ha creato scompiglio all’ospedale di Torrette. Lì era arrivato in ambulanza, perché in cella, poco prima, aveva ingoiato due lamette da barba, in segno di protesta. Il detenuto doveva essere visitato vista la gravità del gesto compito in cella. Le guardie si erano accorte che aveva ingerito le lamette e avevano chiesto l’intervento del 118 e di una ambulanza per portarlo in pronto soccorso. Una volta entrato in ospedale però si era strappato l’ago della flebo dal braccio, che i sanitari avevano messo per curarlo. Due poliziotti della penitenziaria erano intervenuti per bloccarlo e calmarlo ma il tunisino, stando alle accuse, si sarebbe ribellato con calci, pugni e minacce. Ad un agente avrebbe detto "appena esco dal carcere ti vengo a cercare", all’altro "la faccia tua me la ricordo bene, ti ammazzo". Il tunisino avrebbe anche preso il rubinetto dell’ossigeno, divelto dal muro a cui era fissato, per colpire gli agenti. I due poliziotti riportarono diverse contusioni prima di bloccarlo, uno ebbe una prognosi di 6 giorni. Ieri l’imputato non era in tribunale per il rinvio a giudizio. Dopo i fatti avvenuti in ospedale era ritornato in carcere ma attualmente la pena per cui era recluso è stata scontata e il 28enne è tornato in libertà.

ma. ver.