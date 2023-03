"Appennello" al Plaza Portonovo: si brinda divertendosi a dipingere

Serata a dir poco originale al Plaza Portonovo di corso Garibaldi ad Ancona. Oggi (dalle ore 20) si potrà dipingere, brindare e socializzare con ‘Appennello’, il primo organizzatore in Italia di eventi Paint & Sip.

"Tutto il materiale necessario per dipingere lo forniamo noi – si legge nella presentazione –, tu porta la fantasia e la voglia di divertirti, anche se non usi un pennello dai tempi della scuola! Non serve essere esperti, né saper dipingere. Basta avere voglia di divertirsi e socializzare, ed esprimere in tutta libertà la propria creatività, con l’aiuto dei nostri Artender".

Alla ‘guida’ dei pennelli ci sarà Ilaria Iobbi, che accompagnerà i presenti nella creazione di un’opera ispirata a un elefante fantasioso, coloratissimo e maestoso, in stile indiano. Ma per chi volesse dipingere un’altra cosa, la guida artistica sarà comunque a disposizione per consigli e ogni supporto tecnico, con lo scopo di rilassarsi e di creare. Il motto della serata è ‘Liberiamo la creatività!’.

Lo stesso si può dire del Santa Monica di Ancona, dove stasera a essere liberata sarà la creatività canora. Torna infatti il karaoke, con i microfoni aperti a partire dalle ore 22, in compagnia del maestro di cerimonie Piero Pirani. Per informazioni e prenotazioni: 071 2862577 e 3518846706 (solo messaggi whatsapp).