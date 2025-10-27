Appicca un rogo e aggredisce poliziotto: denunciato americano

Appicca un fuoco fra le sterpaglie nelle vicinanze di alcuni condomini: la polizia è intervenuta sabato intorno alle 23 in via Caucci, dove dei residenti avevano segnalato quello che sembrava essere un priomane in azione.

L’intervento rientra nella cornice dei servizi di controllo intensificati su disposizione del questre Capocasa, sentito il prefetto Valiante.

I poliziotti delle due volanti, giunti sul posto, hanno notato, tra la fitta vegetazione, la presenza di un individuo e della brace che ardeva.

Alla vista degli operatori, l’uomo ha iniziato a profferire nei loro confronti frasi offensive in inglese, rifiutando palesemente di collaborare.

Occultato tra le sterpaglie, l’uomo veniva invitato più volte a scendere dal punto rialzato in cui si trovava, ma questi continuava a opporsi, insultando gli agenti.

Nel momento in cui poliziotti sono giunti in prossimità dell’uomo, questi si è alzato da terra con uno scatto, avventandosi verso un agente, che è riuscito tuttavia a scansarlo.

Con non poca fatica i poliziotti sono poi riusciti a fermare e a bloccare l’uomo.

Sul posto è intervenuto anche il personale dei vigili del fuoco, che provvedeva a spegnere il rogo appiccato dall’uomo.

Accompagnato negli uffici della Questura per gli accertamenti di rito, l’individuo, un cinquantenne di origini statunitensi, veniva denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e falsa attestazione o dichiarazione sulla propria identità: il 50enne è stato inoltre destinatario di una sanzione amministrativa per aver appiccato il fuoco.