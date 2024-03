Applausi alla Ristopro. Una ripresa da big

RISTOPRO

RISTOPRO : Verri 6, Centanni 17, Stanic 16, Gnecchi 11, Bedin 9, Negri 21, Giombini 9, Bandini, Granic, Nkot Nkot, Romagnoli, Carsetti. All. Niccolai.

LUX CHIETI: De Sipio, Masciopinto, Cena 11, Lips 18, Nwokoye 12, Maggio 11, Reale 15, Ciribeni 6, Berra, Paesano 4, Febbo. All. Aniello

Arbitri: Suriano di Settimo Torinese e Caneva di Collegno (To).

Parziali: 16-17; 40-48; 62-55; 89-77

Note: Liberi: Fabriano: 10/10; Chieti: 11/14; Tiri da due: 24/43; 18/30. Da tre: 11/23; 10/27. Rimbalzi: 35 (off. 11, Giombini 16); 24 (off. 5, Lips 6). Assist: 16 (Stanic e Bedin 4); 13 (Reale 3).

Fabriano conquista l’ottava vittoria nelle ultime dieci gare, batte Cheti di 12 (89-77) ed esce tra gli applausi del proprio pubblico dopo un secondo tempo eccezionale dove ha realizzato 49 punti.

Tutti hanno giocato una grande partita con 4 atleti in doppia cifra (Negri 21, Centanni 17, Stanic 16, Gnecchi 11), con Bedin (7 rimbalzi) e Giombini (16 rimbalzi) che hanno chiuso la loro straordinaria prova con 9 punti. Buona la partenza di Fabriano (3-0), ma Chieti con un breack di 8-0 al 2’ è avanti di 3 (5-8). La reazione dei locali non si fa attendere e al 6’ con un parziale di 11-2 portano il vantaggio sul +6 (16-10). Nel finale Chieti rientra in partita e al 10’ è avanti di 1 (16-17). Nel secondo quarto, i ragazzi di Aniello non sbagliano in attacco e al 15’ volano a +5 (25-30).

La reazione dei cartai non si fa attendere e, pur tra mille errori, al 18’ rimette la testa avanti con il duo Stanic-Gnecchi (35-34). Al 20’ Fabriano è a +2 (40-38). Dopo l’intervallo sostanziale equilibrio con i locali che al 24’ sono a +5 (50-45). Al 29’ Chieti torna a -2 (57-55), ma nell’ultimo minuto Fabriano trova il +7 (62-55).

Inizio sotto il segno di Fabriano che vola a +14 (72-58). Al 33’ Verri festeggia il suo ritorno con la seconda tripla di giornata e porta i cartai sul +17 (77-60). Al 40’ Fabriano chiude avanti di 12 (89-77).

Angelo Campioni