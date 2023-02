Appoggio a Bomprezzi Manca solo Mangialardi

"Una candidatura trasversale e che punta ad un rinnovamento del partito partendo dai contenuti". E’ questo l’obiettivo con cui è nata la candidatura alla segreteria regionale del Partito Democratico della senigalliese Chantal Bomprezzi, ex assessore e attuale consigliere comunale. Il 26 febbraio, data in cui i dem sono chiamati a rinnovare i veritici del partito al livello nazionale ma anche regionale, la Bomprezzi dovrà vedersela alle primarie con Michela Bellomaria. E comunque vada la nuova segretaria dem sarà una donna. Sul territorio la candidatura della Bomprezzi sembra aver messo un po’ tutti d’accordo, a prescindere dalle mozioni pro-Bonaccini o pro-Schlein, sostenute a livello regionale. "In un contesto di Pd regionale commissariato, di sconfitte elettorali in Regione e anche qui a Senigallia, e con la necessiatà di riaccendere il dibattito, abbiamo deciso di mettere in campo un progetto per tornare a parlare di partito democratico -spiega la Bomprezzi-abbiamo voluto lanciare sfida di far partecipare le persone senza i personalismi ma concentrandoci sui temi che interessano alle persone. Personalmente ho deciso di candidarmi perchè il progetto è nato dal basso, da un gruppo di ragazzi e ragazze con cui ho creato legami in questi 13 anni di mia attività politica, e poi perchè ci sono state adesioni trasverali, altro elemento che contraddistingue la mia candidatura. Nelle Marche ora più che mai c’è bisogno dell’apporto di tutti e di inclusività. Non abbiamo sviluppato la mia candidatura attorno ad una mozione nazionale ma ad un progetto". La stessa Bomprezzi a livello nazionale è per la mozione Bonaccini mentre molti dei suoi sostenitori hanno invece sottoscritto la mozione Schlein. Il Pd locale è praticamente compatto attorno alla candidatura della Bomprezzi anche se c’è una defezione che non è passata inosservata, quella di Maurizio Mangilardi, che scelse proprio la Bomprezzi come suo assessore, schieratosi invece a favore della Bellomaria. "Divisioni" alle quali le primarie del Pd hanno ormai abituato i propri iscritti e che però, spesso, rischiano di provocare fratture insanabili. "Le primarie sono una occasione di confronto e possibilità di scelta e chi vinerà dovrà essere poi a disposizione dell’altra parte -precisa la Bomprezzi- cosa che per quanto mi riguarda farò".

Giulia Mancinelli