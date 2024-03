Approcci sessuali per derubarlo: bloccate

Poliziotti vedono due donne che si offrono sessualmente agli anziani al parco e sventano il furto con la tecnica dell’abbraccio e denunciano le due. E’ avvenuto lo scorso fine settimana quando l’attenzione di una pattuglia del settore anticrimine del commissariato, in perlustrazione ai giardini Regina Margherita, è stata attirata da una giovane donna che, con atteggiamento lascivo, si proponeva a un anziano che passeggiava lungo i viali interni del verde pubblico. Dopo qualche minuto di appostamento riservato, i poliziotti si sono accorti della presenza di una seconda giovane donna che, a una ventina di metri dalla prima, si proponeva a parole nei confronti degli altri frequentatori del giardino, come per mettere in atto azioni di disturbo che convincessero i passanti a cambiare direzione non avvicinando la prima donna e l’anziano "agganciato".

Di lì a qualche minuto, la prima donna ha convinto l’anziano a sedersi su una panchina mettendosi accanto a lui: lo accarezzava lungo le braccia e le spalle e l’uomo restava immobile. I due, quindi, sono stati avvicinati dalla seconda donna che, da dietro, accarezzava l’uomo sul collo slacciandogli i primi bottoni della camicia. Capito che si stava svolgendo un furto con la tecnica dell’abbraccio i poliziotti hanno deciso di intervenire. Le due donne, sorprese di essere state scoperte hanno iniziato a offendere pesantemente i poliziotti e hanno cercato con grande energia di resistere all’invito dei poliziotti a recarsi in commissariato per l’identificazione. Le due hanno anche aggredito gli agenti e ciò ha costretto gli agenti a farle salire in auto. Le due donne, una 34enne e una 31enne comunitarie, dimoranti in un campo di rom di Roma, risultavano avere specifici precedenti per reati contro il patrimonio.

In particolare furti commessi con destrezza, con la tecnica dell’abbraccio, in occasione di avances di natura sessuale oltre ad essere state raggiunte, nel tempo, da provvedimenti di foglio di via obbligatorio da diverse città italiane. L’uomo coinvolto dalla vicenda, un fabrianese 75enne, resosi conto del pericolo che aveva appena passato, ha comunicato ai poliziotti di non essere stato derubato di nulla e ha ringraziato gli agenti di non averlo permesso. "Mi sono sentito come ipnotizzato" ha detto agli agenti. Le due donne sono state denunciate per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e per tentato furto con destrezza. Il questore Cesare Capocasa valuterà l’applicazione di misure di prevenzione a carico delle due donne, misure volte a tutelare la sicurezza e la tranquillità dei fabrianesi.

Sara Ferreri