Approfondimenti sul piano esterno della "Bufarini"

Un approfondimento sul Piano di emergenza esterno della Eredi Bufarini. È quanto programmato per martedì 11 febbraio dalla Prefettura di Ancona, per preparare una campagna di informazione rivolta alla cittadinanza e da organizzare sul territorio. Sono stati invitati i rappresentanti del Comune di Falconara e i soggetti che, in relazione ai rispettivi profili di competenza, hanno partecipato alle riunioni che hanno portato alla stesura del Pee. Dal Castello, ieri, si è appreso in una nota come "l’incontro di martedì prossimo rappresenta una riunione preliminare che permetterà al Comune di programmare l’indizione di incontri pubblici e la preparazione di materiale illustrativo sul Piano, come richiesto espressamente il mese scorso dal sindaco Stefania Signorini e dall’assessore all’Ambiente Elisa Penna. Il Piano, approvato a maggio 2024 e sottoposto a sperimentazione nel mese di dicembre, attraverso la pubblicazione sul sito della Prefettura e successivamente su quello del Comune, sarà come già visto al centro di una campagna di informazione che l’amministrazione comunale porterà avanti sul territorio". Il confronto propedeutico ad una campagna informativa era stato anche al centro di un incontro tra il sindaco Signorini e il prefetto Maurizio Valiante, che si era tenuto in municipio lo scorso 15 gennaio. "L’amministrazione comunale – hanno proseguito – intende ricalcare il percorso intrapreso con il Piano di emergenza esterno della raffineria Api, illustrato tramite un opuscolo informativo e attraverso tre assemblee pubbliche, cui hanno partecipato rappresentanti di Prefettura, vigili del fuoco e Protezione civile regionale. Un percorso che, tra l’altro, è valso al Comune di Falconara l’ingresso in un tavolo nazionale per la gestione delle emergenze industriali. L’ente è stato infatti considerato esempio virtuoso e il riconoscimento era arrivato a fine novembre 2024, al termine di un webinar organizzato da Anci in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e l’Ispra, dedicato alla gestione delle emergenze industriali e alla corretta applicazione della normativa Seveso III. A partecipare per il Comune era stato l’ingegner Giovanna Badiali, responsabile dell’ufficio Ambiente". L’amministrazione auspica "la collaborazione delle associazioni e dei cittadini affinché le assemblee pubbliche istituzionali organizzate dal Comune possano beneficiare del contributo non solo delle istituzioni e degli enti che hanno partecipato alla stesura del Piano, ma anche della comunità". Venerdì alle 21, all’auditorium Fallaci, i cittadini hanno indetto un’assemblea pubblica sul Pee della Bufarini in presenza dell’avvocato Monia Mancini.