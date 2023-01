Approvato il bilancio: 500mila euro per il manto stradale

Il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025. Tra gli investimenti più rilevanti, figura lo stanziamento di circa 500mila euro per la manutenzione delle strade comunali. Oltre a Via Rossini e Via Carducci, i cui interventi saranno cofinanziati grazie all’acquisizione di un contributo regionale, saranno avviati lavori di manutenzione delle pavimentazioni stradali in tutti i centri abitati. Il bilancio prevede, inoltre, il contributo pari ad un milione e 140 mila euro per la costruzione di un asilo nido comunale a Castel Colonna. Sul fronte della spesa corrente, si registrano un aumento delle uscite legate ai maggiori costi della materia prima di energia elettrica e gas, oltre alla revisione dei prezzi a causa dell’attuale elevato livello di inflazione. Pertanto si è reso necessario l’adeguamento delle aliquote dell’addizionale regionale con l’aliquota unica che nel 2023 sale allo 0,80 per cento. "Una scelta che si è resa necessaria al fine di mantenere inalterata la spesa per il sociale con particolare riguardo ai soggetti con fragilità o a rischio di esclusione sociale, nonché per poter garantire alle famiglie, nonostante gli aumenti dei costi, le stesse tariffe dei servizi a domanda individuale, quali mensa e trasporto scolastico - spiega il sindaco Marco Sebastianelli - per aiutare le fasce più deboli è stata aumentata la fascia di esenzione dell’addizionale comunale, elevando la soglia da 7mila e cinquecento euro a 10mila".