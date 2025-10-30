Approvato il bilancio. Da Regione e Comune oltre due milioni di euro

"Il bilancio 2024 fotografa una fase di transizione. Gli interventi della Regione Marche e del Comune di Ancona rappresentano un riconoscimento concreto del ruolo che l’azienda svolge per il territorio". Sono le parole di Italo D’Angelo, presidente di Conerobus, a margine dell’approvazione del bilancio 2024 arrivata ieri. Regione e Comune, infatti, hanno riconosciuto oltre 2,2 milioni di euro. Intervento che rafforza la posizione della società per la mobilità intercomunale del capoluogo e della provincia, che ha chiuso il bilancio d’esercizio 2024.

Un percorso, informa Conerobus, da condividere con le organizzazioni sindacali, che rappresenta un passaggio essenziale verso una struttura aziendale più solida e orientata a valorizzare il trasporto pubblico, grazie a un lavoro di squadra che accompagna la società nella complessa fase di riorganizzazione. Aggiungerà il presidente D’Angelo, "il nostro progetto è costruire una realtà proiettata al futuro, sostenibile e attenta ai bisogni dei cittadini, con l’obiettivo di rendere sempre più efficiente il sistema di trasporto pubblico".

Il documento contabile è stato approvato dal Consiglio di amministrazione: registra una perdita di 1.588.697 euro. Un importo inferiore alle previsioni di luglio (più che dimezzato, in pratica), quando il disavanzo stimato superava i 3,6 milioni di euro. E che riflette gli effetti del sostegno degli Enti pubblici e delle misure di riorganizzazione in corso.

L’intervento degli enti territoriali, collegato all’adeguamento dei corrispettivi e ai ristori per il mancato aggiornamento delle tariffe dei titoli di viaggio relativi agli anni 2023 e 2024, ha inciso in modo concreto sulla gestione, contribuendo a consolidare la situazione economica e le prospettive di ripresa. E costanti sono risultati anche i ricavi dal traffico dei passeggeri, che derivano da biglietti e abbonamenti. Passaggio che, spiega l’azienda, è stato sostenuto dall’espansione dei canali digitali e dal potenziamento della rete di vendita.

L’ampliamento delle modalità di acquisto (comprese quelle online) e l’integrazione delle nuove piattaforme sono alcune delle novità introdotte, che hanno permesso all’utenza un accesso ai servizi più semplice e immediato. Sempre nel 2024, l’azienda spiega di aver garantito continuità e regolarità al trasporto pubblico locale. Nei numeri, sono stati percorsi oltre 8,6 milioni di chilometri percorsi nei bacini di Ancona, Jesi, Falconara, Osimo e nei collegamenti extraurbani regionali. Come noto, intanto, continua il programma di riorganizzazione aziendale che è, conclude Conerobus, orientato a rendere la gestione più sostenibile e dinamica.

Tra le azioni previste, la razionalizzazione dei costi, la revisione dei processi manutentivi, una pianificazione più efficiente di turni e linee e la rinegoziazione delle forniture.