Approvato il bilancio della Banca di Imola

Il cda di Banca di Imola ha approvato il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. La banca, appartenente al gruppo bancario privato ed indipendente La Cassa di Ravenna, ha concluso l’esercizio 2024 positivamente, con un utile lordo di 17,7 milioni (+13,92%) e un utile netto di 11,9 milioni di euro (+ 16,87%), dopo aver assolto agli oneri riguardanti i salvataggi di banche concorrenti disposti dalle competenti Autorità, per 1,3 milioni. Il cda di Banca di Imola ha deliberato di proporre alla prossima assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo di 1,30 centesimi di euro per azione in contanti, in ulteriore crescita del 62,5.%.

Il risultato è stato reso possibile grazie in particolare all’aumento del margine di intermediazione (+4,66%) ed al calo delle rettifiche per il rischio di credito (-10,31%), conseguenza della costante azione di riduzione dei crediti deteriorati netti, la cui incidenza è scesa allo 0,60% degli impieghi. La raccolta diretta da clientela è salita a 1.645 milioni (+0,47%), quella indiretta è cresciuta a 2.316,6 milioni (+5,4%), la complessiva da sola clientela ammonta a 3.961,7 milioni (+3,31%). Gli impieghi alla clientela si sono attestati a 782 milioni di euro.