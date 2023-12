Approvato il nuovo Prg: ci sono più aree verdi

La giunta Amicucci approva la variante al prg per una "forte riduzione del consumo di suolo previsto dal vecchio piano" e per la "previsione di nuova ampia (63mila mq) zona a verde sportivo localizzata nei pressi di via Sant’Andrea". Inserita anhe la modifica della destinazione urbanistica di alcune aree "a seguito di richieste da parte dei cittadini, accolte proprio perché in coerenza con gli obiettivi su esposti" spiegano dall’amministrazione.

"Questa variante ha una storia importante che viene da lontano. Era uno dei punti essenziali del programma di Chiaravalle Domani già nel 2018 e aveva l’obiettivo di evitare ulteriori espansioni edilizie e nuovo consumo di suolo, recuperare e riqualificare alcune importanti zone della città e dare a Chiaravalle il sogno di una nuova zona sportiva, vicina allo stadio comunale, da dedicare a impianti e spazi per lo sport. Se ne iniziò a parlare concretamente, a fine 2019 poi il Covid bloccò tutto per un anno e nel biennio finale dell’amministrazione Costantini furono fatti quasi tutti i passi per giungere, finalmente, all’approvazione finale di giovedì scorso".