Approvato il piano urbano: città più verde

Il nuovo Piano urbano è stato approvato in Consiglio comunale giovedì sera. "Stiamo pianificando la Osimo del futuro, moderna, sostenibile, concreta, all’insegna della rigenerazione. Il nuovo Puc si è posto come obiettivo superare il contenzioso con la Provincia per il Prg 2008 che presenta aree contestate per non essere allineate alle normative sovraordinate. Questo ci ha spinto a ridurre di ben 97 ettari le aree edificabili su tutto il territorio osimano, che torneranno agricole. Inoltre scompaiono gli Ambiti di Trasformazione strategica inseriti nel vecchio Prg 2008 che impegnava diversi privati in un unico agglomerato lottizzabile dal quale ricavare le risorse per la strada di bordo a sud – spiega il sindaco Simone Pugnaloni -. Peccato per il mancato contributo di parte delle minoranze, assenti in blocco alla discussione". Dopo la pubblicazione, ci saranno 60 giorni di tempo per recepire le osservazioni di cittadini ed imprese, poi nuovo passaggio in Sala Gialla per l’adozione definitiva prima di mandare il Puc in Provincia. L’approvazione definitiva è prevista entro marzo 2024. "Un ringraziamento speciale all’assessore all’Urbanistica Annalisa Pagliarecci che con me ha condiviso questo percorso delicato, dettagliato, paziente che ci ha visto protagonisti con decine di riunioni con uffici, categorie e cittadini e che ha cercato di rispondere a pieno alle istanze giunte dalla cittadinanza, 161 pervenute ai nostri uffici. Un encomio a nome mio e di tutta l’amministrazione al dirigente architetto Manuela Vecchietti, al professor Giovanni Marinelli dell’Università Politecnica delle Marche ed a tutto lo staff presente stasera per averci donato questa nuovo modo di vedere la città proiettata urbanisticamente nel futuro". Il consigliere delle Liste civiche Stefano Simoncini ha scritto: "Contesto integralmente la risposta del presidente del Consiglio Giorgio Campanari alla mia mail di protesta per i tempi ristrettissimi dell’approvazione del nuovo prg. Documentazione finale, da studiarsi approfonditamente, composta da decine e decine di tavole grafico-tecniche, che ci è stato messo a disposizione solo lunedì dopo le 16, a soli tre giorni dalla convocazione del consiglio. Comunico dunque la mia assenza per protesta". Secondo la Cna si tratta di un piano che pone ordine nel tessuto urbanistico della città, ricuce le ferite del vecchio prg e presta attenzione al consumo di suolo e al recupero edilizio. Unico punto in cui l’associazione ha ribadito le sue perplessità risiede nella strada a nord della città, che anche dopo la presentazione non convince l’associazione di categoria.

Silvia Santini