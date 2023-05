Approvato il progetto antisismico e antincendio del centro sportivo

La Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo di miglioramento sismico e adeguamento antincendio del Centro Sportivo Polivalente di Via Mantegna 2, nella frazione della Cesanella. Il costo dell’intervento ammonta complessivamente a 250.000 euro ed è finanziato con risorse ministeriali provenienti dal PNRR destinate alla rigenerazione urbana, per una quota pari a 200.000 euro in aggiunta oltre all’impiego di proventi derivanti da oneri di urbanizzazione secondaria pari a 50.000 euro. Nel frattempo, sono stati già conclusi i lavori di adeguamento dell’impianto elettrico che hanno avuto un costo di circa 100.000 euro. La riqualificazione del Centro Polivalente della Cesanella si aggiunge all’approvazione, sempre da parte della Giunte, del progetto definitivo di ristrutturazione del campo da calcio delle Saline che prevede anche la sistemazione della recinzione esterna per un importo di 700.000 euro.