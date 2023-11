Approvato il progetto per il Palaveneto: lavori per 7 milioni La Giunta ha approvato il progetto definitivo per la riqualificazione del Palaveneto, finanziato con fondi PNRR, che comprende ristrutturazione, adeguamento sismico, efficientamento energetico e realizzazione di spazi destinati agli atleti. Lavori inizieranno nel 2024 e termineranno nel 2025.