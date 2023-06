Appuntamento a Genga con Marche Active Tourism Una camminata per osservare l’Aquila reale

Un inizio di weekend immersi nella natura? L’occasione c’è. Domani, dalle ore 9 alle 13, Marche Active Tourism dà appuntamento a Genga, per la precisione allo splendido Sentiero dell’Aquila, che domina Frasassi. Dal paese si parte per il sentiero, un percorso tra boschi, rocce, borghi e paesaggi stupendi, con soste in alcuni punti di osservazione per cercare di osservare il volo dell’Aquila reale, questo maestoso rapace che nidifica nel Parco Naturale Gola della Rossa e di Frasassi. Immancabile la tappa al belvedere di Monte Frasassi con vista panoramica mozzafiato. Capacità richieste: allenamento alla camminata ed esperienza in ambiente naturale. Per info: https:activetourism.it.