Appuntamento col brivido al Santa Monica: c’è la "Cena con delitto"

Appuntamento con il brivido domani sera (a partire dalle ore 20.30) al Santa Monica di Ancona, presso il PalaPrometeo ‘Rossini’. E’ la ‘cena con delitto’ che come di consueto in queste occasioni vedrà alcuni attori ‘mettere in scena’ una storia. Quella di domani ha come titolo ‘Medburgh Asylum’, ed ha le caratteristiche di un vero e proprio thriller, che viene presentato dagli organizzatori come ‘avvincente, folle e destabilizzante’. La vicenda è ambientato in un manicomio austriaco degli anni Trenta, e proprio per questo gli spettatori saranno messi in contatto diretto con realtà poco rassicuranti, come la pazzi e la morte. Ma saranno gli stessi ospiti del locale a dover vestire i panni dei detective a ricostruire la vicenda, in modo da scovare il colpevole. Previsto un premio per il tavolo vincente, mentre non c’è nessun limite per quel che riguarda i giocatori (potete essere da soli o in comitiva). Info e prenotazioni: 0712862577 (voce) e 3518846706 (chat whatsapp).