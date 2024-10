Appuntamento nello speciale set: ecco come farsi ritrarre ad Ancona dal grande fotografo del rock

Si riapre ad Ancona la ‘Caverna Magica’ di Guido Harari. Come molti ricorderanno, due anni fa, in occasione della mostra ‘Remain In Light’ allestita alla Mole Vanvitelliana, il celebre fotografo aveva creato uno speciale set a disposizione di chi voleva farsi ritrarre. L’iniziativa aveva riscosso grandissimo successo, come la stessa ‘personale’ del resto, la sua prima grande esposizione antologica. Al punto che Harari, quando decise di portare la mostra in altre città, ripeté quella fortunata esperienza, umana e professionale. A partire dalla seconda tappa, nel prestigioso Palazzo dei Diamanti di Ferrara, il set ha acquisito un altro nome, ‘Incontri’, che rende bene il senso del progetto.

L’appuntamento si rinnova nel capoluogo marchigiano, all’interno dello Studio d’Artista MAP120 di Monica Pennazzi, da lunedì 14 a lunedì 21 ottobre, e farà parte della manifestazione ‘Ossigeno. Azione culturale diffusa’. Domenica 20 (ore 19) è previsto anche un incontro organizzato dall’associazione Jonas Ancona, nel corso del quale Harari parlerà della ‘psicologia del ritratto’.

Essendo il numero di posti ridotto è consigliata la prenotazione alla mail ossigeno@associazionemolto.it.