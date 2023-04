Appuntamento tra terme e medicina

Summit medico sulla medicina termale a Genga. L’appuntamento è per oggi all’auditorium dell’hotel Terme di Frasassi per un corso di aggiornamento destinato a medici di medicina generale con i pediatri di libera scelta. Il responsabile scientifico del corso è il dottor Andrea Pennacchi, primario del reparto di Otorinolaringoiatria dell’ospedale Profili di Fabriano, l’unica Unità Operativa di Ast Ancona dove (oltre l’ospedale Salesi) il chirurgo otorino può operare anche un paziente di età pediatrica. Il corso di aggiornamento dal titolo "Medicina pubblica e medicina termale tra tradizione, nuova evidenze ed opportunità", inizierà alle 8:45 con la registrazione dei partecipanti. Seguirà il saluto del sindaco Marco Filipponi, dell’assessore regionale Chiara Biondi e del direttore delle terme di Frasassi Luca Faccenda. La prima sessione, moderata dai dottori Massimo Covanti e Claudio Panfoli prevede un approfondimento di diversi temi come: le vie aeree superiori, le terapie termali nelle affezioni infiammatorie delle vie aeree, il rapporto tra rinologia e pandemia e per finire terapia probiotica e fitoterapica in prevenzione e trattamento delle patologie respiratorie.