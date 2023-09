Apre il Milan a Milano contro il Sassuolo: Fiorentina in arrivo

Questa mattina torna in campo la Primavera 1 dopo la sosta per le Nazionali: alle ore 11 tocca al Milan fare visita al Sassuolo, mentre alle 13 saranno i nerazzurri di Chivu ad aprire le porte del proprio centro alla Fiorentina. I rossoneri hanno vinto le prime due partite contro Monza e Bologna e la trasferta allo Stadio Ricci (con i neroverdi a quota 4 punti grazie al successo contro la Sampdoria e al pareggio con il Torino) punta a dare continuità di prestazioni e risultati dopo la pausa forzata.

Il tempo per recuperare, poi, sarà poco, perché il Diavolo tornerà in campo martedì quando alle ore 14 ospiterà il Newcastle per l’esordio in Youth League. Nel frattempo Abate si coccola il suo baby talento Francesco Camarda: il classe 2008, infatti, ha segnato una doppietta (un calcio di rigore e la rete del definitivo poker) con la maglia dell’Under 17 nel 4-2 contro la Germania, vincendo il torneo Quattro Nazioni. Se i rossoneri veleggiano a punteggio pieno in classifica, a braccetto con Juventus e Roma, l’Inter è reduce dal pareggio in casa del Cagliari (1-1) e dall’esordio vincente contro l’Empoli: i nerazzurri vogliono riscattare il passo falso con i sardi facendo punti contro la Viola, attualmente a 1 punto dopo il ko contro i giallorossi e il pari con il Genoa. Inter in trasferta in casa del Real Sociedad mercoledì alle 12. Ila.Ch.