Apre il nuovo stabilimento. Via alla pesca dei moscioli

"Salvo imprevisti dell’ultima ora apriremo il nuovo stabilimento balneare ’La Torre’ questo sabato". Parole queste di Paolo Bonetti, che sta seguendo i lavori come membro del Consorzio la Baia, che gestirà la nuova struttura di Portonovo, realizzata dall’impresa edile Gabbanelli di Ancona. Va ricordato che i lavori sono di fatto slittati di un anno a causa delle elezioni Comunali 2023 che costrinsero il Comune ad espletare la gara a stagione estiva già avviata. Quest’anno, dopo tutti i permessi giunti dalle istituzioni interessate, dal Parco del Conero alla Soprintendenza, alla Capitaneria di Porto, finalmente sono iniziate le opere per la realizzazione dell’impianto idrico, fognario ed elettrico necessari all’avviamento dell’attività turistica. In questi giorni sono state istallate due strutture in legno molto semplici e non impattanti con l’ambiente circostante: una destinata ai bagni, accanto al rimessaggio del pescatore Stecconi ed una, al centro della spiaggia, per il locale bar che, come prevede il bando, dovrà poi essere rimossa a fine stagione balneare. Ieri sono iniziati anche i lavori per la realizzazione della pedana, sempre in legno rimovibile, che sopra la spiaggia, costituita in gran parte da scogli, consentirà il transito di tutte le persone e il posizionamento di sdrai e ombrelloni. Lo stabilimento non avrà ristorante ma solo bar. Sarà garantito un servizio sotto l’ombrellone con pasti che l’ospite potrà scegliere tra i menù dei vari ristoranti del Consorzio. Gli ombrelloni da affittare giornalmente dovranno essere per un limite minimo il 25% del totale; di detto limite, almeno il 50% dovrà essere riservato ai clienti delle attività ricettive insediate nella Baia di Portonovo.

Grande attesa per questa nuova struttura, inserita in uno dei luoghi più affascinanti della baia, ma anche per l’avvio della pesca del mosciolo selvatico, fissato sempre per sabato 15 giugno. "Abbiamo già eseguito il campionamento, delle acque come richiesto dall’Ast per poter pescare il mosciolo e le acque sono perfette – afferma Massimo Mengarelli, pescatore storico di Portonovo – Ci vorrà circa una settimana di pesca per comprendere bene come va la situazione. Aspetto positivo è la presenza abbondante di seme. E’ da verificare se questo poi si svilupperà o meno. Molto dipende dalla temperatura dell’acqua. Lo scorso ottobre abbiamo visto che di giovani moscioli ce ne erano molti. Il mosciolo ha il bisso che lo tiene legato alla roccia e che si rafforza quando l’acqua si raffredda. Questo purtroppo non è avvenuto e quando sono arrivate le mareggiate invernali di acqua calda, invece che fredda, hanno strappato e portato via i moscioli". Ma questo non è l’unico problema che interessa la pesca del mosciolo. "Purtroppo – prosegue Mengarelli – non abbiamo un ricambio generazionale in questo nostro lavoro. Quest’anno siamo rimasti in due a pescare, io e Massimiliano Stecconi".

