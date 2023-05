Apre la finestra e si lancia dal terzo piano

Apre la finestra e si butta dal terzo piano del palazzo. Un dramma della solitudine quello che si è verificato ieri mattina in un condominio, nel quartiere delle Tavernelle. A togliersi la vita compiendo un gesto estremo è stato un uomo di 94 anni. L’anziano si trovava da solo in casa, attorno alle 11.30, quando ha deciso di lanciarsi di sotto, facendo un volto di almeno dieci metri. A dare l’allarme sono stati i vicini che hanno sentito un tonfo trovandosi poi davanti ad una scena orribile. Sul posto sono arrivati il 118 e la Croce Gialla ma l’uomo era già morto, sul colpo. Per i rilievi sono arrivati i carabinieri che hanno accertato che non ci fossero elementi sospetti da far ipotizzare ad un omicidio che è stato subito escluso. Dopo i rilievi di rito la salma è stata restituita ai familiari, senza bisogno di fare una autopsia, essendo le cause della morte chiare. Il 94enne avrebbe sofferto di depressione.