Apre la nuova biblioteca: "Mattatoio n.46": c’è Antonella Agnoli

Si inaugura oggi (ore 18.30) la nuova biblioteca Mattatoio n. 46, in via Vallemiano ad Ancona. L’ex biblioteca della Casa delle Culture si presenta con una nuova identità, e con un nome ispirato al celebre romanzo "Mattatoio n. 5" di Kurt Vonnegut. Sarà presente Antonella Agnoli, esperta di progettazione di biblioteche e autrice del libro "La casa di tutti. Città e biblioteche" (Laterza), testo che verrà presentato durante l’evento. A seguire Gelati Radicali offrirà un aperitivo speciale che sarà accompagnato dal duo musicale Tommaso Gagliardini e Tonino Monachesi, con pezzi originali per organetto e chitarra jazz. Lo spazio è stato riorganizzato e allestito per rispondere alle esigenze nate dall’evoluzione progressiva del ruolo delle biblioteche nelle città, luoghi non dedicati unicamente alla lettura, ma spazi di socialità e incontro per la comunità, vivaci e frequentati. Info 3737660799 e biblioteca@mattatoio46.it.