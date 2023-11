Apre lo sportello e colpisce ciclista: arriva il soccorso di 118 e carabinieri

Un uomo apre lo sportello dell’auto parcheggiata e colpisce ciclista: ferito per fortuna non gravemente. È accaduto nel primo pomeriggio in via Setificio. L’uomo è stato soccorso da 118 e carabinieri. Poco distante, in via dei Telari, un secondo intervento dei carabinieri: un uomo ha bevuto talmente tanti alcolici da avere un malore. Sul posto anche il 118. L’uomo di origini russe è stato soccorso prontamente e portato al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani.