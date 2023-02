"Aprite gli uffici comunali il sabato: potenziare un servizio essenziale"

"Aprire gli uffici comunali di Fabriano anche di sabato per potenziare un servizio essenziale per i cittadini" . A chiederlo il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Danilo Silvi, che ha presentato interpellanza, da discutere in consiglio comunale, su questa proposta nata a seguito di molte segnalazioni dei cittadini che "hanno lamentato difficoltà nel raggiungere gli uffici nei giorni feriali", spiega Silvi. "E’ compito dell’amministrazione comunale – incalza il consigliere di opposizione – stare dalla parte dei cittadini e venire incontro alle loro esigenze. Il Comune e i suoi residenti devono iniziare un percorso di riavvicinamento con l’Ente perché la vita (e la società) evolve e con essa cambiano i ritmi e le esigenze dei residenti. I servizi comunali, quindi, devono essere raggiungibili da tutti, senza bisogno di prendersi ore di permesso dal lavoro". "Perché – chiede Silvi – gli uffici comunali sono chiusi il sabato? E’ stato mai avviato uno studio per far ruotare il personale, dei servizi essenziali, anche di sabato? I sindacati sono contrari? Perché in un mondo che va sempre più verso la digitalizzazione e l’efficienza chiudiamo gli uffici il venerdì alle 13? E’ volontà di questa amministrazione studiare e progettare, quanto prima, l’apertura degli uffici anche il sabato mattina, con, almeno, un dipendente per settore?" Un argomento molto sentito anche dai cittadini che, in più occasioni, hanno chiesto un potenziamento degli orari di apertura, "magari con meno personale e senza un aumento di spesa" conclude il consigliere.