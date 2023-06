Aquila recuperata in mare Quanti guai al carrozziere

Il salvataggio dal mare di un’aquila di marmo gigante che nessuno voleva, rischiava di far condannare un carrozziere per possesso illecito di un bene culturale. Lui lo aveva ereditato dal padre e lo teneva nel giardino di casa. Il reperto di cui l’artigiano, 59 anni, era accusato di avere senza averne il titolo, è un’aquila imperiale degli anni trenta, opera dello scultore Mentore Maltoni, che faceva parte di un complesso monumentale di epoca fascista posizionato in via XXIX Settembre, proprio ad Ancona, e dedicato all’imperatore Traiano. Si trovava su una delle due colonne insieme ad una aquila gemella andata invece persa. E’ la zona adiacente alla Banca di Italia, dove si trova ancora la statua dell’imperatore. Un bene storico inaugurato nel 1936 e considerato, secondo l’accusa, un bene artistico protetto e appartenente allo Stato. Ma come è finito nel giardino del 59enne carrozziere? La storia dell’aquila gigante, alta circa un metro e mezzo e tutta di marmo travertino, molto ben conservata, è stata ricostruito dall’avvocato Roberto Regni che ieri ha fatto assolvere il suo cliente dalla giudice Tiziana Fancello "perché il fatto non costituisce reato". Nei primissimi anni ‘70 il Comune aveva ordinato un dragaggio nel porto, per aumentarne la profondità, e aveva incaricato una ditta speccializzata di occuparsene. Dragando aveva raccolto molti rifiuti finiti sott’acqua e tra questi anche la grossa aquila imperiale. I rifiuti erano stati buttati via mentre l’aquila era stata lasciata su una banchina del porto. Dopo alcuni anni il porto aveva chiesto di spostarla e portarla via dalla banchina. Il Comune non la voleva e la ditta che l’aveva tirata su era tornata a prenderla e se l’era tenuta. Il titolare l’aveva portata nel giardino di casa sua a Gallignano. Lì l’aveva vista il padre del carrozziere imputato. Se ne era innamorato e il titolare della ditta di dragaggio gliela aveva regalata. Il carrozziere padre l’aveva portata in ditta, alla Baraccola, nel piazzale. Nel 2012 il carrozziere padre è morto e l’aquila è stata ereditata dal figlio che l’aveva lasciata all’interno dell’attività. Nel 2017 un cliente l’ha notata e ha fatto un esposto in procura che però poi poi archiviò tutto. Il carrozziere figlio a quel punto aveva portato l’aquila nel giardino di casa sua. Il cliente del primo esposto l’aveva vista e aveva fatto un secondo esposto, nel 2019, che è andato avanti fino al rinvio a giudizio per il 59enne. I carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale avevano sequestrato l’aquila, portata via da un mezzo dei vigili del fuoco per quanto pesava. Le ultime notizie dell’opera la davano in Pinacoteca, ad Ancona. La giudice ieri ha ordinato la restituzione al Comune di Ancona.

Marina Verdenelli