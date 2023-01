Arbitri Elegantiae, il secondo singolo è ispirato a Epicuro

Una canzone ispirata nientemeno che a Epicuro. Quello che si dice musica colta... In realtà non stiamo parlando di classica, ma dell’originale folk-pop degli Arbitri Elegantiae, band senigalliese nota e apprezzata anche a livello nazionale per il suo sound eclettico, e per testi mai banali. Vedi ‘Epicurea’, secondo singolo di un album che vedrà la luce entro l’anno. "Abbiamo suonato al Festival Epicureo di Senigallia, e lì ci hanno chiesto di fare una canzone su Epicuro – spiega Lorenzo Franceschini (voce e chitarra acustica) –. Ci ha colpito il messaggio del filosofo, secondo il quale noi abbiamo bisogno di poche cose per vivere: cibo e un rifugio dove dormire. Qualcosa di inattuale, nel 2023, ma ciò che conta è l’invito a relativizzare un po’ le cose e la loro importanza. L’arricchirsi, la carriera e il consumismo forse non sono così centrali. Nella canzone c’è un messaggio, legato al vivere in maniera più serena, ma la musica è lieve, con accordi aperti, un po’ caraibici, e il ritmo cadenzato". In effetti il brano, cantato a due voci (quelle di Silvia Falcinelli e dello stesso Franceschini) è accattivante, e conferma lo stile originale del gruppo, che comprende Giovanni Frulla (tromba), Gabriele Ciceroni (clarinetto), Federico Messersì (basso e chitarra elettrica), Marco Giulianelli (tastiere) e Eugenio Gregorini (cajon flamenco). "Ognuno di noi ha una formazione musicale diversa: rock, folk, classica, Sudamerica... Da qui nasce un suono ‘strano’, in un certo senso fuori moda, sicuramente non mainstream".

Nell’immagine, la band (Foto di Marilena Grottoli- Afterglow Photo)

Raimondo Montesi