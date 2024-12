"Arbitri Elegantiae", nuovo album e tre eventi per i 25 anni di attività

Gli Arbitri Elegantiae festeggiano i 25 anni di attività. La band senigalliese a settembre ha pubblicato l’ultimo album, ‘Per tutte le altre destinazioni’, ricco di influenze (cantautorato, blues, folk, rock, musica etnica, classica). La musica del gruppo in effetti è assai ‘contaminata’. I componenti sono Lorenzo Franceschini (voce, chitarra acustica e mandolino), Federico Messersì (basso e contrabbasso elettrico, chitarra elettrica, bonghi e tamburello), Gabriele Ciceroni (clarinetto, fisarmonica, flauti, zampogna e cajon flamenco), Giovanni Frulla (tromba e flicorno), Marco Giulianelli (tastiere e theremin), Silvia Falcinelli (voce) ed Enrico Segoni (cajon flamenco e basso elettrico).

Per festeggiare il ‘compleanno’ il gruppo ha organizzato tre eventi. Il primo, oggi (ore 16) è lo spettacolo di teatro canzone ‘La storia del postino che cercò Babbo Natale’, presso l’agriturismo Vita da Pacos in località Roncosambaccio (Fano). E’ la storia di un postino che, non trovando più speranza nella propria vita, decide di andare a recapitare di persona le letterine dei bambini a Babbo Natale, perché in esse riconosce la speranza perduta. Il 3 gennaio la band pubblicherà sul proprio canale YouTube il videoclip di ‘Polaroid’, canzone interpretata da Silvia Falcinelli che parla di una donna che ha superato un momento di grande dolore trovando nel proprio passato il coraggio per andare avanti. L’11 (ore 21.15) al teatro Portone di Senigallia presenteranno l’album ed eseguiranno cover dei cantautori che più li hanno influenzati, da Battiato a De Andrè.