Arcevia, acquista capi griffati in rete ma viene truffata per 2mila euro

Arcevia (Ancona), 29 aprile 2023 – Ancora truffe online: stavolta la vittima è una 40enen arceviese e i carabinieri sono arrivati all’autore del raggiro. La donna aveva vista in vendita su un portale di e commerce alcuni capi di abbigliamento firmati. La donna di Arcevia contattato il presunto acquirente, dopo veloce trattativa ha raggiunto lo sportello automatico più vicino per effettuare rapidamente l'operazione di pagamento richiesta. Dall'altra parte del cellulare, infatti, le avevano comunicato che tante persone stavano guardando in quel momento quell'annuncio. Con più versamenti, sentendosi dire quelli effettuati pochi istanti prima, non erano arrivati a destinazione, la donna ha versato oltre 2mila euro. Senza nemmeno accorgersene si è messa in attesa dei capi griffati ma il pacco con la merce non è mai arrivato a destinazione a casa della cliente. Dopo lunghe indagini da parte della compagnia carabinieri di Fabriano è stato rintracciato e denunciato per truffa un giovane piemontese ventenne.