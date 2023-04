Arcevia, al teatro Misa in scena i Kanterstrasse "I Promessi Sposi. Providence Providence"

Prosegue al Teatro Misa di Arcevia la stagione di prosa curata dal Teatro Giovani Teatro Pirata. Oggi (ore 17) i Kanterstrasse portano in scena ‘I Promessi Sposi. Providence Providence Providence’, spettacolo interpretato da Daniele Bonaiuti, Lorenza Guerrini, Alessio Martinoli e Simone Martini e diretto da Simone Martini. La compagnia riscrive il capolavoro di Alessandro Manzoni come una graphic novel in bianco e nero, dove la storia principale marcia inesorabile verso un lieto fine da fiaba, che forse non è tale. Lo spettacolo chiude il trittico dedicato al potere, dopo ‘Amletino’ e ‘Ubu Re’.

Il potere non è sempre tangibile, a volte ne sentiamo solo l’odore, le conseguenze. I protagonisti, due giovani comuni cittadini lombardi, sono aiutati o ostacolati da forze invisibili, i cui intenti sono chiari solo a posteriori.