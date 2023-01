Arcevia, al teatro Misa "L’amico di tutti"

Oggi alle 17 al via la Stagione di Prosa 2023 del Teatro Misa di Arcevia, con "L’amico di tutti" di e con Paolo Camilli, in una produzione del gruppo creativo composto da Paolo Camilli, Moira Angelastri, Andrea Cappadona. Paolo Camilli, attore, comico e content creator, ha debuttato in TV nella trasmissione "La TV delle ragazze – Gli Stati Generali" su Rai3, ed è coprotagonista nella serie "Ritoccàti" e "Ritoccàti 2". Fino al 13 gennaio, sono in vendita i nuovi abbonamenti per quattro spettacoli ed il quinto è in omaggio per chi si abbona.