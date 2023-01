Arcevia coperta da un manto di neve "Pronti a intervenire con i mezzi"

Caduta la prima neve ad Arcevia, solo fiocchi in alcuni degli altri comuni dell’hinterland. Fiocchi di neve anche sulle frazioni della spiaggia di velluto. Neve a quote basse prevista nella giornata di oggi.

Sindaci in allerta nei paesi dell’entroterra dove da ieri, era attesa la prima neve.

"È tutto tranquillo" le parole di Carlo Manfredi, sindaco di Castelleone di Suasa. Freddo e vento teso e forte si sono avvertiti, per tutta la giornata di ieri, anche nei comuni dell’entroterra: "A Ostra solo vento e tanto freddo" spiega Federica Fanesi, sindaco di Ostra. "Niente neve, solo freddo" poche parole con cui Letizia Perticaroli, sindaco di Serra de’ Conti, ha illustrato la situazione del suo Comune. Stessa situazione anche a Trecastelli, dove a monitorare la situazione è il sindaco Marco Sebastianelli.

La prima neve si è vista solo ad Arcevia, dove il sindaco Dario Perticaroli ha già pronta la macchina operativa in caso di nevicate abbondanti. Arcevia, e le sue frazioni si sono svegliate sotto una coltre bianca che nel pomeriggio ha raggiunto gli otto centimetri. Le strade sono pulite e percorribili. Ma per la giornata di oggi è attesa altra neve. Situazione sotto controllo anche nelle frazioni dove tutte le strade sono percorribili. Il piano neve è pronto anche sulla spiaggia di velluto: nella giornata di oggi la neve è attesa anche lungo la costa.

È infatti provvisto di un piano ordinario per lo svolgimento del servizio sgombero neve sulle strade di propria competenza quando le precipitazioni non siano tali da richiedere risorse straordinarie: organizza gli uomini e i mezzi addetti alla movimentazione della neve presente sulle carreggiate delle strade e nei principali parcheggi, al fine di consentire il transito dei veicoli. L’obiettivo principale è quello di garantire la sicurezza e ridurre i disagi della popolazione. Ieri la neve si è vista scendere, per pochi minuti, solo in collina.