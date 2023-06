Arcevia, esercitazione Protezione civile: arriva il prefetto

Ospedali da campo e pandemia per l’esercitazione ‘Modex’ ad Arcevia, prevista anche la visita del Prefetto. Si chiude oggi un evento di grande complessità organizzativa che coinvolge non solo Arcevia, ma anche moltissime infrastrutture nodali del nostro territorio e conferma il ruolo di primo piano della nostra Protezione civile nell’allestimento, accoglienza e logistica in scenari calamitosi. Nell’esercitazione di mercoledì è stato rinvenuto un ordigno. E oggi alle 11 si terrà una simulaizone di scenari relativi a gestione di post-terremoto e pandemia. Oltre al Prefetto Darco Pellos anche l’assessore regionale della Protezione Civile Stefano Aguzzi. Un modo per ringraziare anche i sanitari che hanno fatto si che tutto questo fosse possibile, come le forze dell’ordine e i vigili del fuoco che hanno collaborato in questa tre giorni di esercitazioni. Una forte collaborazione tra gli Enti, in un comune, come quello di Arcevia che per la seconda volta ha ospitato questo tipo di esercitazione. Una tre giorni in cui si è potuto ‘lavorare’ su tutte quelle problematiche che gli uomini della Protezione Civile si trovano a dover affrontare, purtroppo, sempre più spesso.