Arcevia (Ancona), in tanti alla commemorazione dell'anniversario dell'eccidio di Monte Sant'Angelo

Arcevia (Ancona), 8 maggio 2023 – Grande partecipazione ieri alla commemorazione del 79esimo anniversario dell’Eccidio di Monte Sant’Angelo. Presenti le autorità civili e militari, oltre al sindaco Dario Perticaroli, Mauro Pierfederici, il prof. Ruggero Giacomini, Mattia Tisba Presidente Anpi di Arcevia e il sindaco del consiglio comunale dei ragazzi Edoardo Salvioni. Ad accompagnare la cerimonia la banda musicale di Sassoferrato e Matelica. Non è voluto mancare il sindaco di Ribnica cittadina slovena gemellata con Arcevia proprio in virtù della lotta partigiana. “La commemorazione dell’Eccidio di Monte Sant’Angelo è un appuntamento irrinunciabile e vivo nella memoria e nei sentimenti di ogni arceviese e di ogni democratico – evidenziato il primo cittadino-. La maggior parte di noi -ha aggiunto il primo cittadino - conosce i tragici fatti della stage nazifascista del 4 e 5 maggio 1944 che fu uno degli episodi più tragici accaduti nella provincia di Ancona. Infatti furono atrocemente trucidati in più luoghi del territorio comunale, 63 persone tra partigiani, civili, e bambini innocenti delle quali 25 a Monte Sant’Angelo. L’atrocità più eclatante è stata lo sterminio della famiglia Mazzarini e della piccola Palmina di appena sei anni, che aveva dato rifugio ad una pattuglia partigiana. Questo tragico episodio, come tanti altri avvenuti in tutta Italia in quel periodo è probabilmente stato alimentato da una visione per cui non esistevano avversari, ma nemici con i quali non si scendeva a compromessi: era necessario combatterli per distruggerli. Vorrei, da questo palco, fare una breve riflessione sulle motivazioni che spingono ogni anno la comunità arceviese guidata dalla propria Amministrazione e dall’Anpi, a commemorare l’Eccidio di Monte Sant’Angelo. Sgombrando il campo da posizioni revisioniste, possiamo sicuramente affermare che la memoria oggi è di fondamentale importanza per mantenere vivo lo spirito democratico sul quale si basa la nostra Repubblica e la nostra Costituzione. Oggi che viviamo in una società frenetica in piena crisi culturale, morale, politica prima ancora che economica e sociale, dobbiamo tenere alta l’attenzione sui pericoli che possono ledere le libertà di ogni individuo. La memoria non è una cosa scontata, per onorarla non è sufficiente deporre un fiore di fronte ad un monumento commemorativo, ma va allenata quotidianamente per evitare di ricadere negli stessi errori del passato. Riprendendo una citazione della senatrice Segre, “coltivare la memoria è ancora oggi un vaccino prezioso contro l’indifferenza e ci aiuta, in un mondo così pieno di ingiustizie e di sofferenze, a ricordare che ciascuno di noi ha una coscienza e la può usare.” Nella nostra quotidianità come possiamo tenere viva la memoria dei tragici fatti del passato e contemporaneamente stimolare un’autocoscienza di gruppo che eviti il decadimento dei valori e l’impoverimento culturale degli ideali? Forse potremmo cominciare a costruire esperienze concrete che richiedono il coinvolgimento e l’assunzione di responsabilità di ogni singolo individuo: i ragazzi a scuola che si impegnano ad accogliere ed aiutare un compagno con difficoltà, gruppi di volontari che si prodigano per risanare un ambiente degradato e una comunità accogliente che vive al fianco di persone con culture diverse. Queste sono tutte azioni che contribuiscono a costruire il riscatto e la dignità di una comunità che si riconosce negli ideali di libertà, di giustizia sociale e di pace. Anche questa è strategia della memoria con la quale quotidianamente possiamo affermare le nostre idee”.