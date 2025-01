Arcevia sbarca in tv grazie alla serie su Leopardi

Arcevia sbarca in tv nella miniserie ‘Leopardi – il poeta dell’Infinito’, in onda stasera su Rai1. In attesa di febbraio, mese in cui sulle reti Mediaset dovrebbe essere trasmessa la Fiction ‘Alex Bravo, poliziotto a modo suo’, registrata per la gran parte sulla spiaggia di velluto, che attende l’arrivo del cast per le riprese della seconda serie, il primo Comune a finire nel piccolo schermo è Arcevia: alcune scene sono state girate nell’area del Monte della Croce. Proprio per la bellezza del territorio, la produzione - IBC Movie con Rai Fiction e Rai Com - aveva contattato l’amministrazione comunale arceviese, guidata nel settembre 2023 dall’allora sindaco Dario Perticaroli. "Si tratta di una suggestiva location e siamo stati ben lieti di questo coinvolgimento. Abbiamo autorizzato l’utilizzo del nostro territorio e patrocinato il film su Giacomo Leopardi. Insieme all’assessora alla cultura Erika Possanza e al responsabile dell’ufficio cultura del Comune di Arcevia, Roberto Verdini, ci siamo prodigati per risolvere le problematiche logistiche fornendo un supporto tecnico per la realizzazione delle riprese" - spiega l’ex primo cittadino - Presentata in anteprima mondiale all’81a Biennale di Venezia nel 2024, la miniserie è stata girata a ottobre scorso, ricreando ambienti e scenografie dell’800 con attori in costumi dell’epoca. "A nostro avviso questo evento - continua Perticaroli - non solo contribuisce a diffondere la conoscenza dell’eredità culturale di Giacomo Leopardi a livello nazionale ed internazionale, ma rappresenta per Arcevia una straordinaria opportunità di valorizzazione culturale e turistica per la nostra affascinante città e per il suo variegato territorio". E domenica 19, su Sky andrà in scena la puntata di ‘Quattro Ristoranti’ che vedrà protagonisti in sfida ‘La Tartana’, ‘Il Mare in Terrazza’, ‘Bruna Bistrot’ e ‘Il Tajamare’, tutti locali presenti nel tratto di lungomare compreso tra il porto e l’Hotel Regina.