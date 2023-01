Archeologia del gusto: la storia è servita

A Riccione torna l’Archeologia del gusto, ciclo di conferenze e di degustazioni che porta in tavola la storia con i suoi gusti, profumi e sapori. Quattro gli appuntamenti domenicali con conferenze a tema, che per presentare le abitudini alimentari e conviviali del passato spazieranno dalla preistoria al periodo Villanoviano fino al Medioevo. La rassegna, che si terrà in parte al Palazzo del turismo, in piazzale Ceccarini, e in parte al Museo del Territorio, in viale Lazio, sempre alle 17,30, è organizzata dal Comune in collaborazione con l’Istituto Alberghiero Statale ‘Severo Savioli’. Si parte il 22 gennaio al Palazzo del Turismo col professor Antonio Curci dell’Università di Bologna, che intratterrà il pubblico sul tema ‘Dall’economia di predazione all’economia di produzione: quando l’uomo inizia a produrre il proprio cibo’, un’occasione per illustrare la cultura degli alimenti nell’età preistorica. Il 29, nella stessa location si parlerà invece de ‘Il vino dell’esilio. Erode sui Pirenei’, che vedrà in cattedra il professor Daniele Manacorda, archeologo, già docente delle Università di Siena e Roma Tre. Sotto la lente la cultura alimentare nel periodo classico. Il 5 febbraio, al Museo del Territorio con la conferenza ‘Tutti a tavola’, condotta da Enrico Cirelli, ricercatore del Dipartimento di storia culture civiltà dell’Università di Bologna, si approfondirà la ‘Produzione e invenzione di nuove ricette nel Mediterraneo medievale’. Seguirà una visita guidata alla mostra ‘Archeologia a Riccione’, quindi una degustazione di vini fermentati in anfora. Il 12 si torna infine al Palazzo del Turismo per ‘La tavola dei principi villanoviani tra sapori e saperi’ con l’archeologa Elena Rodriguez, che illustrerà la cultura del cibo in età villanoviana. Per le degustazioni del 22 e 29 gennaio e del 12 febbraio, con posto assegnato al tavolo, occorrerà iscriversi versando 25 euro al Museo del Territorio entro il giovedì precedente l’iniziativa (telefono 0541 600113 [email protected]).