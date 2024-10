Archi, cambio di viabilità: raffica di proteste

"I lavori del G7 erano urgenti, prima abbiamo pensato a quelli". Così l’assessore alla Mobilità Giovanni Zinni sulla nuova viabilità agli Archi. Un semplice cambio di direzione a un incrocio ha messo in difficoltà tantissimi residenti del quartiere, specie chi abita in via Mamiani e vie attigue, e gli operatori sia della zona che quelli in arrivo dalla Zipa e dal Mandracchio. Sufficiente una freccia tolta su una direzione e messa all’opposto. È quanto accade in via Marconi all’altezza dell’incrocio per imboccare il bypass della Palombella. Come ben evidenziato da Diego Urbisaglia (consigliere di Ancona Futura) nella sua interrogazione, con i nuovi asfalti realizzati per il grande evento alla Mole è cambiata anche la conformazione viaria. In pratica, prima del G7 i veicoli che dovevano immettersi in via Marconi, direzione stazione ferroviaria, potevano accedere tranquillamente entrando prima in una corsia dedicata; ora tutto questo non è più possibile e a essere favoriti sono gli automobilisti che devono svoltare verso il by-pass e verso via Mamiani, i quali però hanno a disposizione l’ingresso a senso unico da via Marconi davanti al Lazzaretto: "Questa modifica sta creando problemi alla viabilità, riceviamo tante segnalazioni da residenti e non solo con cui la novità non è stata condivisa. Tante le segnalazioni anche per il comportamento dell’Urp che semplicemente riattacca a ogni contatto" ha detto nella sua interrogazione Urbisaglia.

"Non sapevo di questa modifica – ha risposto il vicesindaco Zinni – ma se è stata fatta credo sia una questione legata al codice della strada. Studieremo eventuali alternative e comunque confermo che le segnalazioni sono arrivate anche a noi. Mi impegno sin da subito per modificare, qualora possibile sotto il profilo regolamentare, la viabilità in quella zona".