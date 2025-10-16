Archi, cartello choc: "Il Comune è estraneo. Va subito cambiato"

Galeotto fu il cartello stradale che minaccia conseguenze da codice penale per una semplice infrazione della sosta. Segnaletica da cui l’amministrazione comunale prende le distanze dopo l’articolo pubblicato ieri dal Carlino in merito a una situazione che si è creata agli Archi: "L’amministrazione comunale non ha dato alcuna indicazione di apporre la segnaletica che è stata collocata autonomamente dal concessionario dell’area (il titolare di un supermercato di via Mamiani, ndr). Il comando della polizia locale procederà a interloquire con quest’ultimo avendo cura di veicolare notizie aderenti alla norma e se del caso regolare la zona in ben altra maniera – spiega il vicesindaco e assessore con delega a sosta e polizia locale, Giovanni Zinni – Il Comune è estraneo all’apposizione del cartello in questione; nei prossimi giorni andremo a parlare con il titolare del supermercato per concordare un nuovo tipo di regolatore della sosta".

L’anomala segnaletica riguardava uno stallo con sosta a disco orario per 45 minuti, terminati i quali sarebbero state applicate sanzioni penali (art. 633 del Codice penale): "L’articolo del Codice riportato in quella segnaletica – spiegano dalla polizia locale per completezza di informazione – tutela la proprietà attraverso l’invasione di terreni o edifici quindi facendo riferimento a un’azione di forza, concetto ribadito nelle plurime sentenze della Corte di Cassazione. Nel parcheggio in questione non potrà mai ravvisarsi l’invasione del terreno poiché non si è in presenza di un’azione di forza: lo dimostra il fatto che venga indicata a caratteri cubitali la tempistica di sosta. La protrazione dell’eventuale occupazione non configura una violazione, se non di carattere meramente amministrativo quando ciò previsto".

La presenza di quel palo con annesso segnale nell’area prospiciente il supermercato di via Mamiani ha suscitato polemiche e creato disagi, ma poi qualcuno si è accorto dell’incongruenza della scritta e ha fatto la segnalazione al Carlino. In una zona trafficata, molto frequentata e abitata da tanti residenti come quella degli Archi, specie in via Mamiani (la parallela di via Marconi), la sosta diventa un problema serio per tanti. I posti su strisce bianche sono stati dati in concessione al titolare dell’attività commerciale che, questo va detto, ha investito e investe parecchi soldi per la manutenzione. Tutto nella norma, a parte quel cartello per la sosta oraria.