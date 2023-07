Archi, ciclabile da mani nei capelli Caos in via Marconi: bici in strada

Nicolò

Moricci

Via Marconi, la pista ciclabile degli Archi è un’odissea. La doppia corsia del percorso per biciclette e monopattini è un flop da tempo. E ora che l’amministrazione comunale ha ventilato l’ipotesi di spostare il tratto finale del tragitto al porto, beh, qualcuno – in zona Archi – storce il naso.Insomma, non per tutti lo spostamento della ciclabile da via XXIX Settembre al porto è la soluzione, perché il problema – per molti – è la pista di via Marconi.

Un libero professionista del quartiere, che lavora proprio in via Marconi, a due passi da Porta Pia, ma che preferisce l’anonimato, sottolinea come "la doppia corsia della ciclabile nel tratto di strada che va verso la stazione sia una scelta poco azzeccata qui. Perché, a dire il vero, tra monopattini e biciclette (elettriche o meno), c’è molto traffico e per i pedoni è abbastanza rischioso attraversare la strada o passeggiare serenamente. Secondo me – prosegue il signore – avrebbero dovuto fare una corsia per biciclette sulla destra (verso la stazione di piazza Rosselli e il Piano) e un’altra sulla sinistra, in direzione centro. Anche perché – continua – sul lato dei portici hanno ristretto i marciapiedi e i mezzi pesanti, come autobus e tir, che transitano ad ogni ora verso la città fanno tremare gli edifici, le case e gli uffici. La ciclabile, invece, sarebbe stata l’occasione per allontanare dai palazzi i veicoli ovviando così a questo problema".

Marco Possanzini è in sella alla sua bicicletta mentre attraversa via Marconi.

Ma non lo fa sulla corsia rossa, là dove il transito delle due ruote a pedali è consentito, bensì al centro della carreggiata, dove proprio non si potrebbe: "Sono anni che uso la bicicletta per spostarmi e sono alquanto esperto – dice – In bicicletta bisogna saperci andare, ma è complicato. Tu parti dalla stazione o da piazza Ugo Bassi e c’è solo una parte di ciclabile.

Tra l’altro, ci sono auto parcheggiate ovunque e devi decidere se andare contro mano o passare sul marciapiede. All’altezza della rotonda, nei pressi della galleria San Martino, la corsia rossa per bici si interrompe di qualche metro".

Fare una ciclabile sul lungomare? "Che senso ha limitarla al porto? La pista dovrebbe attraversare tutta la città, compreso il centro. Il problema di Ancona è che è poco ciclabile, ma non per la conformazione cittadina, quanto piuttosto per l’assenza di spazi adeguati alle bici. Ora, poi, ci sono anche quelle elettriche per la collina". Mentre intervistiamo, un ciclista attraversa l’intera carreggiata per raggiungere la ciclabile, passando tra auto e motorini in corsa. Un’altra sfreccia contromano, zigzagando tra le tante macchine parcheggiate in doppia fila o sopra il red carpet per bici, che in qualche tratto è pure dissestato. Insomma, un vero caos.

E poi al porto non era stata limitata la circolazione di bici e monopattini?