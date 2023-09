Archi di Piazza Cavour. L’incontro con i privati

Archi di piazza Cavour, la prossima settimana fissato un summit importante tra la struttura comunale dei lavori pubblici e gli amministratori dei condomini interessati. Al centro del contendere il decoro dell’area di pregio, dunque la manutenzione straordinaria delle volte dove oltre a case e uffici ci sono anche diversi esercizi commerciali. L’incontro di inizio ottobre, promosso dal presidente e dal vicepresidente della II Commissione, Carla Mazzanti e Teodoro Buontempo, alla presenza del dirigente dei lavori pubblici, Stefano Capannelli, poggerà sostanzialmente su un cardine: "Trovare una soluzione idonea affinché possano essere fatti degli interventi e dunque un accordo tra le due parti per capire come poter dividere l’onere della spesa tra amministrazione comunale e rappresentanti dei condomini" spiega Buontempo. Sul tema interviene l’assessore al decoro, Daniele Berardinelli: "Come avvenuto in passato nella zona degli Archi e come vorremmo proporre per i portici di piazza Cavour _ afferma Berardinelli _, l’amministrazione Silvetti è pronta a fare la propria parte sia per la messa in sicurezza, sia per la ripulitura delle pareti e degli spazi degradati. Per quanto riguarda la rimozione dei graffiti che deturpano gli immobili, incontreremo nei prossimi giorni i responsabili di un’azienda specializzata che effettuerà un test nel centro storico al fine di programmare un intervento, anche in questo caso in collaborazione tra il Comune e i proprietari". Il discorso riguarda anche la Galleria Dorica, piuttosto ammalorata.