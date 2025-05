Archi Lab, l’apertura si avvicina

Archi Lab, centro H e palestra: arrivano buone notizie dopo mesi di impasse. L’agibilità per la struttura realizzata sulle ceneri del vecchio Centro H in via Mamiani, inaugurato forse frettolosamente a novembre 2024 e mai aperto, è stata presentata dall’Erap al Comune: "Servirà un po’ di tempo per analizzare l’organizzazione degli spazi – ha detto l’assessore Eliantonio rispondendo a un’interrogazione dell’ex assessore Stefano Foresi (Pd) – Prima veniva fatto tutto con leggerezza e noi vogliamo fare le cose con calma, ma per bene, senza buchi evidenti sulle documentazioni presentate".

C’è poi la questione annosa dei lavori per la palestra attigua, fermi ormai da mesi dopo un incidente mortale nel cantiere. Anche qui c’è una buona notizia e il chiarimento della situazione da parte di Stefano Tombolini, assessore ai Lavori pubblici: "Se le cose non cambiano, abbiamo avuto rassicurazioni dalla ditta e dall’Erap in tal senso, il cantiere dovrebbe essere riattivato il 30 maggio prossimo. I rapporti con Erap non sono stati agevoli in questi anni, ci sono tanti appartamenti vuoti e noi attendiamo che ce li possano dare per assegnarli a chi è in graduatoria. Sono in difficoltà, lo dico pubblicamente, anche se in Erap ne sono consapevoli, speriamo di poter risolvere tutti i problemi con il buon senso senza dover mettere in campo altro. Erap metta il capoluogo al centro della sua attività".

Durante una recente conferenza stampa il presidente di Erap, Saturnino Di Ruscio, ha ammesso i problemi e annunciato diversi cambiamenti a livello dirigenziale.