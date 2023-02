Architetto in fuga dall’Italia, poi il ritorno: "Così restauriamo il Museo Egizio di Torino"

di Sara Ferreri

Il Museo Egizio di Torino, uno dei più importanti al mondo, sarà restaurato entro il 2024. Un appalto da 12,5 milioni, dietro al quale c’è la mente e l’ingegno di un giovane architetto nato e cresciuto a Fabriano, con diverse esperienze sia da studente che da professionista oltralpe e già affermatosi a livello internazionale. Lui è Andrea Tabocchini che dopo un’importante esperienza in Belgio, a 31 anni ha deciso di tornare in Italia per vivere e lavorare qui. Si è stabilito ad Ancona e in questi giorni è al lavoro per il progetto del museo egizio che ha come data di consegna lavori ottobre 2024. Tabocchini rientrando in Italia ha visto il concorso internazionale per il museo egizio e ha deciso di coinvolgere il suo ex datore di lavoro in Belgio. Ad aggiudicarsi il concorso internazionale è stato proprio il raggruppamento guidato dallo studio olandese Oma Office for Metropolitan Architecture, insieme agli studi di architettura Andrea Tabocchini Architecture di Ancona e T-Studio di Roma come partner italiani. L’architetto fabrianese ha avuto un ruolo primario nella creazione del progetto. Si è trattato di un confronto ad altissimo livello nella fase finale con solo cinque squadre a contendersi la vittoria dopo un inizio di competizione che ha visto impegnati ben 34 gruppi con 395 professionisti di 14 diverse nazionalità che si sono misurati sul tema dell’ampliamento e rinnovamento della corte interna del seicentesco Palazzo del Collegio dei Nobili di Torino. La commissione giudicatrice, presieduta dall’architetto Marco Albini, anche Francesco Profumo, presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo. In lizza nella fase finale c’erano infatti Kengo Kuma & Associates dalla Francia, Pininfarina Architecture di Torino, Carlo Ratti Associati sempre di Torino e il gruppo Snøhetta dalla Norvegia.

"E’ una grande soddisfazione che la giuria abbia scelto il nostro progetto" sottolinea l’architetto marchigiano Andrea Tabocchini. Dopo aver trascorso un anno in High school negli Usa durante il periodo degli studi liceali, Andrea Tabocchini si è laureato ad Ancona all’Università Politecnica delle Marche, ha frequentato un anno di Erasmus all’Universitat Politècnica de València, e ha maturato una grande esperienza professionale lavorando in studi di fama internazionale in Spagna, in Giappone e in Olanda. Due anni fa ha deciso di tornare in Italia per aprire il suo studio di architettura ad Ancona, continuando a lavorare a progetti sia in Italia che all’estero.

"La nostra idea vincente – sottolinea ancora – è stata quella di proporre una ‘piazza egizia’: uno spazio multifunzionale che sarà accessibile al pubblico e ai cittadini anche oltre gli orari di apertura del museo. Un cortile su due livelli che verrà chiuso con una copertura vetrata dall’aspetto essenziale, formata da una ‘griglia di travi e pilastri in acciaio ritmati in base alla scansione delle campate delle facciate’, come è scritto nella relazione dei vincitori".