Architettura, ecco i premi finali tra nuove opere e recuperi urbani

"Premi Inarch" per la qualità dei progetti architettonici di nuova realizzazione e di recupero: c’è anche la nuova sala d’attesa del reparto di ematologia all’ospedale di Torrette tra i 40 finalisti dell’edizione 2023 del premio ‘In Architettura Marche’. Si tratta dell’unico progetto arrivato in finale e realizzato da un professionista dorico, Gabriele Marinelli, ma la provincia di Ancona è rappresentata da altri 16 finalisti, quasi la metà del totale. Colpisce che ci siano tre piccoli comuni come Montecarotto, San Marcello e Mergo con ben due proposte finaliste. Abitazioni, capannoni industriali, cinta murarie, sedi di fondazioni e, appunto, il reparto dell’ospedale regionale: martedì prossimo all’auditorium della Mole (l’inizio della cerimonia alle 16) verranno assegnati i premi dell’iniziativa di ambito nazionale organizzata dall’Istituto Nazionale di Architettura (Inarch Marche) e da Ance, l’associazione dei costruttori edili. Due, come detto, i premi, uno per interventi di nuova costruzione e l’altro di riqualificazione del patrimonio esistente e restauro. Nella stessa giornata saranno conferiti anche un ‘Premio alla carriera’ e un ‘Premio alla critica’. Alla presentazione dell’evento ieri a Palazzo del Popolo c’era anche l’architetto Anita Sardellini dello studio anconetano Marasca-Sardellini, vincitrice dell’edizione 2019 con il progetto di recupero dell’Istituto Zooprofilattico di via Cupa di Posatora. Uno studio di professionisti da sempre molto vicino alla città visti, tra gli altri, i progetti per l’autostazione dell’ex Fornace Verrocchio alla stazione e per l’illuminazione del waterfront da Porta Pia al Duomo.

Alla presentazione dell’evento hanno partecipato gli assessori all’urbanistica Angelo Eliantonio e il collega Marco Battino che ha la delega allo sviluppo imprenditoriale, Viviana Caravaggi, presidente Federazione architetti Marche, Marco Montagna, presidente InArch Marche e l’arch. Michele Schiavoni, direttore InArch Marche: "L’urbanistica è il governo del territorio e ha un ruolo centrale nella pianificazione del futuro, soprattutto oggi in uno scenario in cui è forte la tendenza al ritorno a vivere nelle città – ha detto Eliantonio – Fondamentale in questa prospettiva è l’attenzione alla cultura e al piacere della bellezza. Per i cittadini la qualità del costruito è importante e per chi governa è necessario che siano allineati la valenza dei progetti, i risultati e il valore sociale delle opere".