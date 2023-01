Archivio pedopornografico sul pc: due arresti

Pedopornografia on line, due arresti tra Senigallia e Montemarciano. Il Centro Operativo per la sicurezza cibernetica polizia postale e delle comunicazioni Marche di Ancona è stato impegnato nel far fronte a continue sfide investigative, in particolare negli ambiti della prevenzione e contrasto alla pedopornografia online, della protezione delle infrastrutture critiche di rilevanza nazionale, del financial cybercrime e di quelle relative alle minacce eversivo-terroristiche in rete, riconducibili sia a forme di fondamentalismo religioso che a forme di estremismo politico ideologico, anche in contesti internazionali. Sono stati 166 gli spazi web di cui 25 con contenuti illeciti, 7 i casi trattati a seguito di denunce ed altri 21 a seguito di segnalazioni da associazioni. Sono state eseguite 16 perquisizioni, sequestrati 6mila gigabyte di supporti informatici contenenti immagini e video di natura pedopornografica. Le indagini hanno portato all’arresto di 5 persone e alla denuncia di altri 17 soggetti. In manette un residente di Montemarciano, trovato in possesso di un ingente quantitativo di materiale pedo-pornografico, costituito da varie centinaia di foto detenute all’interno dei supporti sequestrati, ritraenti minori in età inequivocabilmente preadolescenziale in espliciti atteggiamenti osceni o erotici. Arrestato anche un 53enne senigalliese, per la detenzione, nel suo pc, di oltre 2mila e 500 files tra immagini e video pedo-pornografici, contenuti all’interno di un vero e proprio archivio digitale, composto da cartelle organizzate e catalogate per genere. Da qui, vista l’ingente quantità, la qualità e le modalità di catalogazione del materiale rinvenuto, gli operatori di questo Centro Operativo hanno proceduto ad effettuare l’arresto in flagranza dell’uomo. Nell’ambito del contrasto al fenomeno al cyberterrorismo, gli investigatori della polizia postale e delle comunicazioni hanno concorso alla prevenzione ed al contrasto dei fenomeni di eversione e terrorismo, sia a livello nazionale che internazionale. La sezione Cyberterrorismo del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica, nel corso dell’anno ha svolto attività di monitoraggio del websocial network nei confronti di soggetti appartenenti alla matrice Anarchica, Jihadista, Movimentista e Politica. L’attività di monitoraggio ha prodotto 28 Segnalazioni, di cui 11 hanno permesso di attenzionare soggetti particolarmente attivi nel Web.